Döşemealtı'nda Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Döşemealtı Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında yılın ikinci büyük asfalt yol hamlesini gerçekleştiriyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklara 150 bin metrekare sıcak asfalt serilecek. Ayrıca bozulan yollara da sıcak asfalt yaması yapılacak. Parke yol ve kaldırım çalışmaları da bayram sonrasında başlayacak.

Döşemealtı'nda Kurban Bayramı'nın ardından yılın ikinci büyük asfalt yol hamlesi yaşama geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklara 150 bin metrekare sıcak asfalt serilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in döneminde, ilçeye 1 milyon 200 bin metrekarenin üzerinde sıcak asfalt döküldü. Bu yıl başından itibaren özellikle altyapıları tamamlanan mahallelerde cadde ve sokaklara 150 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 50 bin metrekare olmak üzere bozulan yollara sıcak asfalt yaması yaptı.

Başkan Genç, Kurban Bayramı'nın ardından parke yol ve kaldırım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Belediye parke tesislerinde hazırlıkların sürdüğünü, bayramın ardından 80 bin metrekare parke yol ve 20 bin metrekare kaldırım yapılacağını belirten Başkan Genç, "Hizmet alanımız çok geniş. Tüm hemşehrilerime sabırları için teşekkür ediyorum. 32 mahallemizde asfalt, sathi asfalt kaplama ve parke yol götürmediğimiz nokta kalmayacak" dedi.