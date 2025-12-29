Haberler

Antalya'da Belediye İhalesinde Usulsüzlük İddiası: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik çöp konteyneri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kamu zararı 7 milyon 153 bin lira olarak tespit edildi.

ANTALYA'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik çöp konteyneri alımı ihalesi kapsamında düzenlenen operasyonda, kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2023 yılında yaptığı 'Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı' ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. 6 Eylül 2023'te açık ihale yöntemiyle yapılan ve 19 milyon 960 bin lira bedelle sonuçlanan ihalenin Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildiği belirtildi. İhale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 2 bin adet 800 litrelik galvanizli çöp konteynerinin, şartnameye uygunluğunun kontrol edilmediği ve buna bağlı olarak kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

7 MİLYON 153 BİN LİRA KAMU ZARARI

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, söz konusu alım nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda, ihale sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli 26 Aralık'ta gözaltına alındı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

