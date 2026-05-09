Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik'e ziyaret

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, filografi tekniğiyle Türk bayrağı içeren tablo hazırlayan ilkokul öğrencisi Elif Nisa Çelik'i makamında kabul etti.

Kaymakam Keklik, Şehit Ayhan Kıymacı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Çelik'i çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Çelik, ziyarette Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gittiği kursta öğrendiği filografi??????? tekniğiyle yaptığı tabloyu Kaymakam Keklik'e hediye etti.

En güzel hediyelerden birini aldığını ifade eden Kaymakam Keklik, "Türk bayrağımız milli birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden birisidir. Milletimizin, devletimizin ve hiç şüphesiz ay yıldızlı al bayrağımız şehitlerimizin, gazilerimizin kanıyla yoğrulmuş, büyük mücadelelerle bağımsızlığımızı kazanmışız. Bu minvalde bayrak sevgisi çok çok değerli." dedi.