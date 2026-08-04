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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.A. ile F.İ. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 130 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA
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