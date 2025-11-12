Haberler

Dörtyol'da Yaya Geçidine 3 Boyutlu Görünüm Kazandırıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidine yapılan boyama ile 3 boyutlu görünüm oluşturuldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Dörtyol Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliğiyle başlatılan çalışma, öğrenci güvenliğini artırmak amacı taşıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin önündeki yaya geçidine boyama yöntemiyle 3 boyutlu görünüm kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin güvenliği için Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Dörtyol Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ekipler ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, boyadıkları yaya geçidine 3 boyutlu görünüm sağladı.

Uygulama ile yolda kasis olduğu izlenimi oluşturulması ve araçların yavaşlatılması amaçlanıyor.

