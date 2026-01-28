Hatay'da yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan 2 katlı bir binadan itfaiye ekiplerince 5'i çocuk 7 kişi tahliye edildi. Yangın, binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Özerli Mahallesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının hasara neden olduğu binada soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel