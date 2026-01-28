Haberler

Hatay'da yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan 2 katlı bir binadan itfaiye ekiplerince 5'i çocuk 7 kişi tahliye edildi. Yangın, binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Özerli Mahallesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının hasara neden olduğu binada soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor