Dörtyol'da Tabancayla Öldürülen Betül Avan'ın Cenazesi Defnedildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartışma sonucu tabancayla öldürülen Betül Avan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Betül Avan'ın cenazesi toprağa verildi.
Yeşilköy Mahallesi'nin sahilinde dün Ersin Tozan (39) tarafından tabancayla öldürülen Avan'ın (37) naaşı, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Kuzuculu Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki cenaze törenine Avan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Avan'ın naaşı defnedildi.
Dün sahilde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Betül Avan'ı tabancayla öldüren Ersin Tozan, aynı silahla intihar etmişti.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel