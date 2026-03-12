Haberler

Hatay'da bir evin bahçe kapısına silahlı saldırı

Hatay'da bir evin bahçe kapısına silahlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçe kapısına 15 el ateş eden S.K. yakalandı ve tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda, şüphelinin evinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçe kapısına tabancayla 15 el ateş eden S.K., yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına enbean yansıdı.

Olay, 8 Mart'ta Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile bir evin önüne gelen S.K., belinden çıkardığı tabancayla bahçe kapısına 15 el ateş etti. Olay anı, başka bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, düzenlenen operasyonla şüpheli S.K.'yı yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca fişekleri, tüfek kartuşları ve bıçak ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum