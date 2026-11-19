DÖRTYOL'DA ÖZERLİ ÇAYI'NIN DEBİSİ YÜKSELDİ

Hatay'da gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Dörtyol ilçesinde su baskınları meydana geldi. İlçede Özerli Çayı'nın debisi yükselmesi sonucu Kemal Duduoğlu Caddesi'ndeki köprü, güvenlik amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ocaklı Mahallesi Papatya Sokak'ta ise bazı evleri su bastı. Evlerine su giren vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan ilçe genelinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, taşkınların yaşandığı yerlerde çalışma başlattı.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı