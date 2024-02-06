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Dörtyol'da Midibüs Devrildi: 11 Polis Yaralandı

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HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 polis yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 11 polis yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin iharı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 11 polis, ambulanslarla Dörtyol, İskenderun ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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