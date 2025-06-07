Dörtyol'da Kuyudan Kurtarılan Kedi Sağlık Kontrolünün Ardından Bırakıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kuyuda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, kuyu kenarında kedi sesi duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle başladı. İtfaiye ekibi kediyi sağ salim kurtarıp sağlık kontrolünün ardından tekrar doğaya bıraktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan Kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Numune Evler Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel