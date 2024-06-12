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Dörtyol'da Kadın Giyim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışı Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç tarafından gerçekleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışı, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Erdem tarafından gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan da serginin 2 gün açık kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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