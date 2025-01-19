Dörtyol'da İtfaiye Ekibi Havalandırma Boşluğuna Düşen Kediyi Kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel