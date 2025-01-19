Üye Girişi
Haberler
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e olay gönderme
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Dörtyol'da İtfaiye Ekibi Havalandırma Boşluğuna Düşen Kediyi Kurtardı

Dörtyol'da İtfaiye Ekibi Havalandırma Boşluğuna Düşen Kediyi Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
img

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
img

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.