Haberler

Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından Filistinliler için dua edildi

Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından Filistinliler için dua edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Dörtyol Müftülüğünce düzenlenen program, manevi birlik ve beraberliği güçlendirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Dörtyol Müftülüğünce Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Ailece Camide Milletçe Duadayız" programına katılanlar, sabah namazını kıldı.

Namazın ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.

İlçe Müftüsü Kazım Ural, yılın ilk gününde düzenlenen programın manevi birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası