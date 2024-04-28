Dörtyol'da depremzede çocuklar için model uçak etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için düzenlenen model uçak etkinliğine 50 çocuk katıldı. Çocuklar, eğitmen Büşra Karapür'dan model uçak tasarımını öğrendi ve yaptıkları uçakları havalandırmaya çalıştı. Belediye Başkanı Bahadır Amaç, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için model uçak etkinliği düzenlendi.
Dörtyol Belediyesince Eski Havaalanı Konteyner Kenti'nde düzenlenen etkinliğe, 50 çocuk katıldı.
Çocuklar, eğitmen Büşra Karapür'dan model uçak tasarımını öğrendi.
Eğitimin ardından maketlerini teslim alan çocuklar, yaptıkları uçakları havalandırmaya çalıştı.
Belediye Başkanı Bahadır Amaç, AA muhabirine, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.
Katılımcıların etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Amaç, "Türk Hava Kurumundan temin ettiğimiz model uçaklarla çocuklarımızı havacılık faaliyetiyle tanıştırdık." dedi.
Çocuklardan Mira Gözübenli ve Hatice Nihal Köse de hazırladıkları model uçakları uçurmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.