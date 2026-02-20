Haberler

Köprüden çaya düşen çocuk öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden çaya düşen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Mahir El Ali, hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri müdahale etti, çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde köprüden çaya düşen Suriye uyruklu Mahir El Ali (8) hayatını kaybetti.

Olay, Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüden bir çocuğun çaya düşerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çaydan çıkardığı çocuğun öldüğü belirlendi. İsminin Mahir El Ali olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: DÖRTYOL(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı





