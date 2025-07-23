Dörtyol'da Bıçakla Öldürülen Genç Toprağa Verildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babası tarafından bıçakla öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Vural'ın cenazesi, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla defnedildi. Baba Mehmet Zeki Vural gözaltına alınıp tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babası tarafından bıçakla öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.
Numune Evler Mahallesi'nde dün yolda tartıştığı babasının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Vural'ın (22) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Özerli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası gencin naaşı defnedildi.
Polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan baba Mehmet Zeki Vural'ın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel