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Dörtyol ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Dörtyol ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Kuzuculu Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerini tahliye eden ekipler, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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