Dörtdivan Müftüsü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası İçin Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Dörtdivan İlçe Müftüsü Mustafa Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Efe'yi makamında ziyaret eden Önal ve beraberindeki heyet, hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Efe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Daha sonra Efe'ye, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" kitabı hediye edildi.