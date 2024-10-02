Üye Girişi
Haberler

Dörtdivan Müftüsü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası İçin Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Dörtdivan Müftüsü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası İçin Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtdivan İlçe Müftüsü Mustafa Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Hamza Efe'yi makamında ziyaret ederek etkinlikler hakkında bilgi verdi ve başkana 'Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası' kitabı hediye etti.

Dörtdivan İlçe Müftüsü Mustafa Önal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Efe'yi makamında ziyaret eden Önal ve beraberindeki heyet, hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Efe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Daha sonra Efe'ye, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Mustafa Önal Hamza Efe Dörtdivan Şahsiyet Etkinlik Kültür Güncel Yaşam

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı! Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });