Dongting Gölü'ndeki yarığın kapatılması başarılı oldu
Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yueyang kentinde bulunan Dongting Gölü'nün bendinde açılan yarığın başarılı şekilde kapatıldığı bildirildi. Sular altında kalan arazideki suyun boşaltılması ve risklerin azaltılması çalışmaları devam ediyor.
HUARONG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yueyang kentinde bulunan Dongting Gölü'nün bendinde açılan yarığın başarılı şekilde kapatıldığını bildiren yetkililer, sular altında kalan arazideki suyun boşaltılması ve risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.