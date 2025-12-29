Haberler

Çinli Otomobil Üreticisi Dongfeng, Yıllık 1 Milyon Nev Satış Hedefine Ulaştı

Çinli Otomobil Üreticisi Dongfeng, Yıllık 1 Milyon Nev Satış Hedefine Ulaştı
Güncelleme:
Dongfeng Motor Şirketi, 2025 yılı için belirlediği 1 milyon yeni enerjili araç (NEV) satış hedefine ulaştığını açıkladı. Şirketin MHERO markasıyla Hubei eyaletindeki montaj fabrikasında 10.000'inci M817 modelinin üretimi, bu başarıyı simgeliyor. NEV satışları, toplam satışların yüzde 63'ünü oluşturarak önemli bir büyüme gösterdi.

WUHAN, 29 Aralık (Xinhua) -- Dongfeng Motor Şirketi, cuma günü 2025 yılı için belirlediği 1 milyon yeni enerjili araç (NEV) satış hedefine ulaştığını açıkladı.

Kamu iktisadi teşebbüsü olan otomobil üreticisi bu dönüm noktasına, şirkete bağlı MHERO markasının Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki montaj fabrikasında, M817 modelinin 10.000'inci biriminin üretim bandından çıkmasıyla ulaşıldığını belirtti.

Çin'de kamu iktisadi teşebbüsü olarak yönetilen üç büyük otomotiv üreticisinden biri olan Dongfeng, farklı pazar segmentlerine hitap etmek için Voyah, MHERO, e? ve Nanobox gibi NEV markalarından oluşan bir portföy oluşturdu.

Şirket, NEV satışlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığını açıkladı. Kendi markalarının satışları yüzde 12 artışla 1,5 milyonun üzerine çıkarak toplam satışların yüzde 63'ünü oluşturdu. MHERO markasının satışları neredeyse dört katına çıkarken, Voyah markasının satışları da neredeyse iki katına çıktı. NEV'ler ve kendi markaları, şirketin büyümesinin ana itici gücü oldu.

1969 yılında Second Automobile Works Limited Şirketi olarak kurulan Dongfeng, Shiyan, Xiangyang, Wuhan ve Guangzhou dahil olmak üzere Çin'in çeşitli kentlerinde üretim tesislerine sahip. Şirket son dönemde elektrifikasyon ve akıllı bağlantı teknolojisine geçişini hızlandırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel





