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Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde otobüse yönelik İHA saldırısında 8 kişi öldü

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Rusya kontrolündeki Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Rusya olayı terör eylemi olarak nitelendirdi.

Rus ordusunun kontrolündeki Donetsk bölgesinde bir otobüse düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Yenakiyevo kentinde, Moskova-Simferopol seferini yapan otobüse İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bunun "insanlık dışı" saldırı olduğunu vurgulayan Puşilin, saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıya uğrayan otobüste, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden vatandaşların bulunduğu belirtildi.

"Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin tekrar alçakça suç işlediğini" belirtti.

Bunun "terör eylemi" olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ülkeleri ve uluslararası örgütleri Yenakiyevo'da vahşice düzenlenen terör saldırısı kınamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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