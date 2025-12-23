Haberler

Ukrayna, cephe kenti Lyman'da FPV dron kablolarının evleri yoğun şekilde sardığı görüntüleri paylaştı

Güncelleme:
Ukrayna'nın Lyman kentinde, cephe hattında FPV dronlar tarafından bırakılan yoğun fiber optik kablolarla kaplı sokaklar ve hasar gören binalar dikkat çekiyor. 63. Mekanize Tugay, çatışmaların yoğunluğunu artık kullanılan kablo miktarıyla ölçtüklerini vurguladı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki cephe hattı kenti Lyman'da sokakların ve hasar gören binaların, FPV (birinci şahıs görüşlü) dronlar tarafından bırakılan yoğun fiber optik kablolarla kaplandığı görüldü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63. Mekanize Tugay tarafından keşif biriminde görevli pilotlarca görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Donetsk bölgesindeki yerleşim alanının, yüzlerce kablonun çapraz biçimde oluşturduğu, örümcek ağını andıran bir görüntüye büründüğü dikkati çekti.

Tugay, videoyla birlikte yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmaların yoğunluğu artık yıkılan binalardan ziyade kullanılan fiber optik kablo miktarıyla ölçülebiliyor. Şehir hala ayakta ancak bu 'ağ' ile giderek kaplanıyor. Her gün yüzlerce düşman ve bizim 'kuşlarımız' buradan geçiyor ve her biri iz bırakıyor." ifadelerine yer verdi.

Görüntüler, cephe hattında giderek artan teknolojik dron savaşını gözler önüne sererken, her iki tarafın da keşif ve saldırı amaçlı çok sayıda gezici mühimmat kullandığı, yönlendirme ve veri iletimi için kullanılan kabloların sahada kaldığının bir kanıtı olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
