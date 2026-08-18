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Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etmek hoşuma gidiyor

Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etmek hoşuma gidiyor
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Trump, İran'ın zor durumda olduğunu ve ordusunun mağlup edildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolleri olduğunu belirterek, boğazı ABD toprağı ilan etme fikrinden bahsetti. Güney Kore'yi İran'a destek vermemekle eleştirdi, Kuzey Kore ile ilişkisinin iyi olduğunu vurguladı.

(WASHINGTON) - Abd Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptının uzatılmasını istemediklerini belirterek, "İran büyük sıkıntı içinde. Ülkeleri tam bir kargaşa halinde. Orduları tamamen mağlup edildi" dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran, Hürmüz Boğazı, Umman, Güney Kore ve Kuzey Kore'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptının uzatılmasını istemediklerini söyledi.

Trump, İran'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin, "İran büyük sıkıntı içinde. Ülkeleri tam bir kargaşa halinde. Orduları tamamen mağlup edildi" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edebileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var" dedi.

"BENCE ÇOK İYİ DAVRANMIYORLAR"

Bir gazetecinin, "Bu sabah, eğer engel olurlarsa Umman'ı bombalayacağınızı söylediniz" şeklindeki ifadesine Trump, "Bence çok iyi davranmıyorlar ama biz onlarla başa çıkıyoruz" yanıtını verdi.

Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde gıda sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları da reddederek, "Yeterli yiyecek var. Bu sahte bir CNN haberiydi" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'YE İRAN TEPKİSİ

Güney Kore'nin İran konusunda ABD'ye destek vermediğini belirten Trump, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesini şöyle anlattı:

"Dedim ki, 'İran konusunda yardım eder misiniz? İsterseniz, yardıma ihtiyacımız yok.' O da, 'Hayır, teşekkürler' dedi. Dedim ki, 'Ne demek istiyorsunuz? Orada Kim Jong Un'dan sizi korumak için 39 bin askerimiz var ve siz İran konusunda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu tuhaf.' O zaman neden size yardım etmekle uğraşıyoruz? Güney Kore'yi korumak bize milyarlarca dolara mal oluyor."

"KIM JONG UN BENİ ANLIYOR, BEN DE ONU ANLIYORUM"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkilerine de değinen Trump, "Kim Jong Un bana her zaman büyük bir saygıyla davrandı. Zaman geçirdik. Onu anlıyorum. O da beni anlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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