Donald Trump Destekçisi Charlie Kirk'ün Ölümü Üzerine Siyasi Tepkiler

ABD'de silahlı saldırıya uğrayan Başkan Donald Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün ölümünün ardından üst düzey siyasetçiler başsağlığı mesajları yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Eski Başkanlardan Barrack Obama ve Joe Biden ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından Kirk'ün ölümünün ardından yaptıkları paylaşımlarda başsağlığı diledi.

Rubio, eşi Jeanette ile Kirk'ün ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Charlie Kirk'ün Amerika'nın gelecek nesillerine olan bağlılığı ve vatanseverlik duygusu önümüzdeki on yıllar boyunca yankılanacak." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanı Bessent ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek, böyle bir olayın "medeni bir toplumda yeri olmadığını" vurguladı.

Sağlık Bakanı Kennedy de Kirk'ün ülkedeki ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bir kurşun, bir dönemin en etkili gerçekleri söyleyen kişisini bir kez daha susturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başkanlardan Barrack Obama ise Kirk'ün eşi ve çocukları için dua edeceğini belirterek, "Charlie Kirk'ü vurup öldüren kişiyi neyin motive ettiğini henüz bilmiyoruz ancak bu tür iğrenç şiddetin demokrasimizde yeri yok." ifadesini kullandı.

Eski Başkanlardan Joe Biden da "Ülkemizde bu tür şiddete yer yok. Artık son bulmalı. (Eşi) Jill ve ben Charlie Kirk'ün ailesi ve sevdikleri için dua ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, silahlı saldırıya uğramıştı.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.