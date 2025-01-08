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Domuz Saldırısından Kaçarken Uçuruma Düşen Kişi Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Domuz Saldırısından Kaçarken Uçuruma Düşen Kişi Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
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Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken bir domuz sürüsünün saldırısına uğrayan Hasan Toprak, kaçmaya çalışırken uçuruma düştü. Yaralı olarak bulunan Toprak, helikopterle hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğraması sonucu uçuruma düşen kişi, helikopterle hastaneye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatan Hasan Toprak, domuz sürüsünün saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalışan Toprak, uçuruma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma komando ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla yaralanan Toprak'ı bulunduğu yerden kurtardı.

Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ait helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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