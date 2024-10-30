Üye Girişi
Haberler

Domuz Saldırısı Sonucu Çiftçi Hayatını Kaybetti

Domuz Saldırısı Sonucu Çiftçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde çiftçi Mehmet Keser, tarlada çalıştığı sırada yaban domuzunun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çiftçi Mehmet Keser (54), tarlada çalıştığı sırada uğradığı domuz saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Milas'ın Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında çalışan Mehmet Keser, yaban domuzunun saldırısına uğradı. 2 çocuk babası Keser'in çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keser, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Domuzun da bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Keser Güvenlik 3-sayfa Güncel Tarım Yaşam Milas Muğla

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı? MasterChef Düello kim kazandı? (ÇORBALAR) 30 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.