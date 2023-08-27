Domuz avında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.I, İ.D. ile Bülent Kaya, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi yakınlarına domuz avına gitti.
Bu sırada İ.D. av tüfeğiyle kazara arkadaşı Bülent Kaya'yı vurdu.
Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan A.I. ile İ.D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel