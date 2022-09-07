Domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi Güncel Haberler RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi. RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi. Domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Kayda Bağlı Mallar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Böylelikle domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne tabi tutuldu. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

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