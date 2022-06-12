Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada - Haberler

Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda doluya yakalanan motosiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda doluya yakalanan motosiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Ardeşen ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Sırt Yaylası'nda 5 motosikletçi dolu yağmasıyla zor anlar yaşadı. Sığındıkları alanda ateş yakarak dolu yağışının geçmesini bekleyen motosikletçiler, dolu ve yağmurun ardından yayladan indi. Motosiklet sürücüleri doluya yakalandıkları anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Demirören Haber Ajansı / Abdullah Uzun - Güncel Doğu Karadeniz Motosiklet Güncel Haberler

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