Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Abdullah Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda doluya yakalanan motosiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda doluya yakalanan motosiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Karadeniz'de yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Ardeşen ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Sırt Yaylası'nda 5 motosikletçi dolu yağmasıyla zor anlar yaşadı. Sığındıkları alanda ateş yakarak dolu yağışının geçmesini bekleyen motosikletçiler, dolu ve yağmurun ardından yayladan indi. Motosiklet sürücüleri doluya yakalandıkları anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.


Demirören Haber Ajansı / Abdullah Uzun - Güncel

Doğu Karadeniz Motosiklet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title