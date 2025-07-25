Dolmuş Şoförünün Trafikte Cep Telefonuyla Oynayıp Sigara İçmesi Görüntülendi

Dolmuş Şoförünün Trafikte Cep Telefonuyla Oynayıp Sigara İçmesi Görüntülendi
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Adana'da bir dolmuş şoförü, yolcuların gözleri önünde trafik sırasında cep telefonu kullanarak oynayıp sigara içti. O anlar, bir yolcu tarafından kaydedildi.

ADANA'da trafikte cep telefonu ile oynayıp, sigara içen dolmuş şoförü, cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda ilerleyen İncirlik Kooperatifi'nde çalışan 01 M 0816 plakalı dolmuşun şoförü, yolculara aldırış etmeden sigara içti. Seyir sırasında cep telefonu ile de oynayan şoför, tepki çekti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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