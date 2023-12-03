Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bomonti tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil başka bir otomobile çarparak devrildi. Devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Dolmabahçe- Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bomonti istikametinde seyir halindeki 41 ABF 72 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 33 ANL 370 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücü S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.