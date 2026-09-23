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Dolandırıcılıkta 23 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların internet ve sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle sahte uygulamalar yüklettikleri, 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, zanlıların, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden müştekilerle irtibat kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle müştekilere sahte uygulamalar yüklettikleri, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak şahıs ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da bugün yapılan eş zamanlı operasyonda, 23 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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