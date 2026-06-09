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Firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T., saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T. (53) saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T.'nin İsaören Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alınan Kadem T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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