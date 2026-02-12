Haberler

Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı sağladığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 GSM hattı temin ettiği ve 48 ilde 160 dolandırıcılık olayında 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddia edilen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Haberler.com
