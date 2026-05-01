Doku Ailesinin Avukatı Çimen'den Dosya Erişimi Tepkisi: Başa mı Döndük?

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyalarında, gizlilik kapsamında olmayan belgelere erişim taleplerinin yanıtsız bırakıldığını açıkladı. Çimen, “Şüphelilere verilen ifade tutanakları maktul vekiline verilmemektedir” diyerek uygulamanın kamuoyundaki endişeleri artırdığını söyledi.

(ANKARA) - Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyalarında, gizlilik kapsamında olmayan belgelere erişim taleplerinin yanıtsız bırakıldığını açıkladı. Çimen, "Şüphelilere verilen ifade tutanakları maktul vekiline verilmemektedir" diyerek uygulamanın kamuoyundaki endişeleri artırdığını söyledi.

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda belge erişimi konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Çimen, Gülistan Doku'nun maktul olduğu suç soruşturmalarının Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütüldüğünü belirterek, gizlilik kapsamında olmayan şüpheli ifadeleri ve bilirkişi raporlarına erişim için birden fazla yazılı başvuru yaptıklarını ifade etti.

"Taleplerimiz yanıtsız bırakılıyor"

Yapılan başvurulara rağmen taleplerinin yanıtlanmadığını söyleyen Çimen, şüphelilere verilen ifade tutanaklarının maktul vekiline verilmediğini belirtti.

Çimen, bu uygulamanın kamuoyunda mevcut olan "dar ve sınırlı bir yargılama yapılacağı" yönündeki endişeyi artırdığını vurguladı.

Avukat Ali Çimen, açıklamasında yanıtsız bırakılan taleplere tepki göstererek, "Yine yanıtlanmayan talepler… Başa mı döndük?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
