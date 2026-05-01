Doktorların 19 yıl ömür biçtiği Müge, 39 yaşında hayatını kaybetti; organlarıyla 3 hastaya umut oldu

BURSA'da, nadir bir genetik hastalık olan 'Rubistein-Taybi Sendromu' ile dünyaya gelen, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müge Demirci'nin (39), karaciğeri ve 2 böbreği, 3 hastaya umut oldu.

BURSA'da, nadir bir genetik hastalık olan 'Rubistein-Taybi Sendromu' ile dünyaya gelen, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müge Demirci'nin (39), karaciğeri ve 2 böbreği, 3 hastaya umut oldu. Doktorların 19 yıl ömür biçtiği kızını 39 yaşında kaybettiğini belirten Sema Öztekin, "Onunla anne-kız sevgi seli olduk. Oğlum da bize dahil oldu. Özel bakımla, gecemizi gündüzümüze kattık. Sevgiyle 39 yaşına kadar yaşattım. Mucize bir ömür yaşadı benim meleğim" dedi.

Kestel'deki özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Müge Demirci, 17 Nisan'da kalp durması teşhisi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Demirci'nin 28 Nisan günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü aile, organ bağışına onay verdi. 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonla Demirci'nin karaciğeri ve 2 böbreği, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere başarıyla alındı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşegül Aydemir, aileye beyin ölümünün tıbbi gerçeklerini titizlikle anlattıklarını söyledi. Beyin ölümünün geri dönüşsüz bir durum olduğunu belirten Dr. Aydemir, "Beyin ölümünün, bitkisel hayattan farklı olduğunu, tıbbi olarak artık ölü olduğunu hasta yakınlarına bildirdik. Bu süreçte kendileriyle uzun konuşmalar yapıp, organ naklinin önemini anlattık. Aile için zor bir karardı ama hastaları yaşadığı süre boyunca zorluklar yaşamış. Bu zorluklardan insanlara faydası olabilmiş bir insandı. Onlar da hayattaki misyonunun bir parçası olarak, ölürken de insanlara faydalı olabileceği kanaatine vardı ve organ naklini kabul ettiler. Hastanemiz, organ nakli bölge koordinasyon merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, üniversite, tüm ekip bir arada çalıştık. Hastamızdan karaciğer ve 2 böbrek alındı. Organların üç insana umut olmasını umuyoruz" dedi.

Kızı Müge'ye henüz 16 günlükken 'Rubestein-Taybi Sendromu' tanısı konulduğunu belirten Sema Öztekin, yıllar boyunca hastalıkla mücadele ettiklerini vurguladı. Müge'nin en son Kestel'de özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü ifade eden Öztekin, "Orada da benim meleğim ses getirdi. 'Nasıl yetiştirdiniz?' dediler ve özel görevler üstlendi, saf sevgiyi yaydı. Sonra 13 gün önce kalbi durmuş kurumda ve bu hastaneye getirilmiş. Kalbi 2 kez burada da durmuş. Ben Yalova'dan acil geldim. Dün akşam, tekrar çağırıldım. Beyin ölümünün gerçekleştiğini ve artık geri dönüşün olmadığını söylediler. Ertesi gün Ayşegül Hanım, Büşra Hanımlarla ağlayarak, konuşmalar yaptık. Organ bağışını ağlayarak kabul ettim. O benim özel meleğimdi, annesinin inci çiçeğiydi. Giderken bile 3 cana can oldu" diye konuştu.

'İYİ Kİ ANNESİ OLDUM'

Doktorların hastalığı nedeniyle kızına en fazla 19 yıl ömür biçtiğini belirten Öztekin, "Bize dediler ki; 'En fazla 19 yaşına kadar yaşar.' Onunla anne-kız sevgi seli olduk. Oğlum da bize dahil oldu. Özel bakımla, gecemizi gündüzümüze kattık. Sevgiyle 39 yaşına kadar yaşattım. Mucize bir ömür yaşadı benim meleğim. İyi ki öyle bir evladın annesi olarak bunları tatmışım. İyi ki o beni anne olarak seçmiş. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
