Doktorlar otizmli çocuklar yararına sahneye çıkıyor

Tekirdağ'da beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Aybars Akkor'un öncülüğünde bir araya gelen doktorlar, otizmli çocuklar ve ailelerine destek amacıyla konserler düzenliyor.

Farklı kentlerde ve branşlarda görev yapan 8 doktordan oluşan grup, mesleklerinin yanı sıra sürdürdükleri müzik çalışmalarını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Konserlerde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendiren grup üyeleri, Zeki Müren, Alaattin Yavaşça, Fikret Şeneş, Ajda Pekkan ve Aysel Gürel gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin yaşam hikayelerini de dinleyicilerle paylaşıyor.

Akkor, AA muhabirine, müzik tarihiyle ilgili bilinmeyen hikayeleri anlatıp eserlerle birleştirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Mesleklerinin yanında müzikle ilgilendiklerini belirten Akkor, konserlerin toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Akkor, müziğin kendileri için de moral kaynağı olduğunu vurgulayarak "Doktorluğumuzun yanında müzik bize moral veriyor ve bu moral verme işini yararlı bir işe dönüştürme amacındayız. Bunun için otizmli çocuklar yararına Çorlu'da bu gösteriyi yapıyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da da sahne alıyoruz. Yararlı bir iş yaptığımız için çok memnunuz." diye konuştu.

Akkor, yaklaşık 4 yıldır çeşitli konserlerde sahne aldıklarını, son bir yıldır ise sosyal fayda amacıyla otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

İstanbul'dan konsere katılan anestezi uzmanı Olcay Duyar İsbir de yoğun çalışma temposunda müziğin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ameliyathane ortamındaki stresin sahnede yer alarak azaldığını belirten İsbir, "Karşımızdaki insanların alkışlaması, o coşkuyu hissetmesi çok güzel. Meslek olarak hayatımı ameliyathanede geçiriyorum. Bunun getirdiği bir stres var ama bunu bu şekilde atmak güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu aktaran İsbir, "Özellikle otizmli çocuklara destek vermek için burada olmak çok güzel ve besleyici bir şey. Çocukların coşkularıyla beslenmek çok etkileyici." dedi.

Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney ise doktor Aybars Akkor yönetiminde ikinci kez düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.