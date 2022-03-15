Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne muayene için getirdiği 1 aylık bebeğine bakılmadığını öne sürüp asistan doktor Emre Arslan'a yumruk atarak bıçak çektiği öne sürülen G.D., gözaltına alındı.

Olay, 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. G.D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.