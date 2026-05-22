İzmir'de görevli doktora saldıran iki sanığa para cezası

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktoru darbedip hakaret ve tehditte bulundukları gerekçesiyle yargılanan iki sanık para cezasına çarptırıldı.

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, taraf avukatları ile sanık Y.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, olay günü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor İrem Sarıkaya'nın bir hastayla ilgilendiği sırada, sanıklardan S.C. ile tartıştığını söyledi.

Tartışmanın ardından sanıklardan Y.A'nın doktor Sarıkaya'ya yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunarak müştekiyi saçından tutup yere çarptığına dikkati çeken savcı, sanıkların "kamu görevlisine hakaret", "görevinden dolayı kamu görevlisini yaralama" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Y.A, yaşanan olaylardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirterek, takdiri mahkemeye bıraktığını dile getirdi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanık Y.A'yı doktora yönelik "basit yaralama" suçundan sağlık personeline karşı işlenmesi ve kamu görevi nedeniyle artırım maddeleri uygulanarak 50 bin 500 lira, "hakaret" suçundan ise 53 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığa "tehdit" suçundan verilen 11 ay 7 gün hapis cezasını da sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile gösterdiği pişmanlığı göz önünde bulundurarak 33 bin 700 lira adli para cezasına çevirdi.

Y.A, üç suçtan toplamda 137 bin 200 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Diğer sanık S.C'yi "hakaret" suçundan 53 bin lira adli para cezasına, "tehdit" suçundan ise 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.