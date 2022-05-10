DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI - Haberler

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DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

GAZİANTEP'te Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı. Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bekir Çelik, Doğum, Güncel, Haberler

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