Doktor Ersin Arslan, Ölüm Yıldönümünde Anıldı

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından görevi başında katledilen Doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümünde anıldı.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Görev başında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan, ölümünün 13. yılında TTB öncülüğünde sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerinin ve meslektaşlarının katılımıyla anıldı. Törende sağlıkta şiddetin geldiği boyuta dikkat çekilirken, yetkililere acil ve etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

Anma töreninin ardından bir açıklama yapan Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Öz şunları ifade etti:

"Bugün buraya sadece bir hekimi değil; bir evladı, bir kardeşi, bir arkadaşı, bir insanı, gencecik bir meslektaşımızı görevi başında kaybetmenin dinmeyen acısıyla geldik. Dr. Ersin Arslan, bundan tam 13 yıl önce, hastasına şifa vermeye çalışırken alçakça bir saldırıyla katledildi. Biz, nefes aldıkça onu anmaya, yaşatmaya ve bu vahşete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Dr. Özgür Öz, aradan geçen yıllara rağmen sağlıkta şiddetin önlenemediğine dikkat çekerek, sağlıkta şiddetin münferit olmaktan çıktığını ve yapısal bir sorun haline geldiğini vurguladı.

"Meslektaşımız Dr Ersin Arslan'ın ardından onlarca hekim şiddete uğradı. Kimisi yaralandı, kimisi mesleği bıraktı, kimisi hayatını kaybetti. Sağlıkta şiddet artık münferit bir sorun değil, yapısal bir yaradır. Göstermelik önlemlerle, etkisiz yasalarla bu sorunun üstesinden gelinemez. Biz bu ülkenin hekimleri olarak, can güvenliğimizin olmadığı koşullarda görev yapmak istemiyoruz."

Dr. Özgür Öz, "Bir hekimin ölümünü kaç yıl anarsak bu şiddet son bulur? Kaç beyaz önlük daha yere düşerse sesimiz duyulur? Biz susmayacağız. Ersin'i unutturmayacağız. Çünkü biz yalnızca bir mesleğin değil, insan onurunun ve yaşam hakkının tarafındayız." diyerek sözlerini tamamladı."

Hekim Birliği, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için kalıcı ve caydırıcı önlemler almaya çağırdı.