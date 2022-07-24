DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni - Haberler

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DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni

AA - Güncel
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DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın konuşması DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in konuşması Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun konuşması AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün konuşması Giresun Valisi Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın konuşması

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in konuşması

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun konuşması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün konuşması

Giresun Valisi Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni.

AA / Güncel

Doğu Karadeniz Projesi Aytekin Şenlikoğlu Hakan Gültekin Onur Adıyaman Güncel Haberler

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