DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni
AA - Güncel
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DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın konuşması DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in konuşması Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun konuşması AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün konuşması Giresun Valisi Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza.
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın konuşması
DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in konuşması
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun konuşması
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün konuşması
Giresun Valisi Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni.
AA / Güncel