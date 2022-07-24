DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın konuşması DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in konuşması Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun konuşması AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün konuşması Giresun Valisi Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza. DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın konuşması DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in konuşması Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun konuşması AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün konuşması Giresun Valisi Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni. AA / Güncel Doğu Karadeniz Projesi Aytekin Şenlikoğlu Hakan Gültekin Onur Adıyaman Güncel Haberler

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