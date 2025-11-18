Haberler

Doğuştan Tek Kolu Olmasına Rağmen CrossFit Yarışmasında İlgi Odağı Oldu

Doğuştan Tek Kolu Olmasına Rağmen CrossFit Yarışmasında İlgi Odağı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası CrossFit Yarışması'na katılan Tuğçe Melis Eminoğlu, doğuştan tek kolu olmasına rağmen gösterdiği azimle dikkatleri üzerine topladı. Amacı yurt dışında düzenlenen CrossFit Game organizasyonuna katılmak.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Uluslararası CrossFit Yarışması'nda, doğuştan tek kolu olmayan atlet Tuğçe Melis Eminoğlu (30), rakipleri karşısında sergilediği mücadele azmiyle takdir topladı. En büyük destekçisinin nişanlısı Enes Maraba olduğunu belirten Eminoğlu, "Amacım, daha çok çalışıp, yurt dışında düzenlenen CrossFit Game organizasyonuna katılmak" dedi.

Kuşadası geçen hafta Uluslararası CrossFit Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Atletlerin limitlerini zorlayan yarışmaya, 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. 8 yıldır Kuşadası'nda düzenlenen organizasyonda atletler, olimpik halter, cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonundan oluşan parkurlarda çiftler halinde yarıştı. Sporcular, iki gün süren organizasyonda, Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde derece elde edebilmek için dayanışma ve takım ruhuyla hareket etti.

'PARKURLARDA KOLUM İÇİN APARAT KULLANIYORUM'

Uluslararası CrossFit Yarışması'na, doğuştan sol tek kolu olmayan atlet Tuğçe Melis Eminoğlu da katıldı. Eminoğlu, rakipleri karşısında sergilediği mücadele azmiyle alkış ve takdir topladı. Türkiye'nin ilk adaptive crossFit atleti olan Eminoğlu, parkurları başarıyla tamamladı. Asla pes etmeyen rekabetçi bir ruha sahip olduğunu belirten Eminoğlu, "Ben spor yapmaya 5 yıl önce fitness ile başladım. Zaman içerisinde crossFit ile tanıştım. Daha mücadeleci bir spor olduğu için CrossFit'e devam etme kararı aldım. Parkurlarda kolum için aparat kullanıyorum. Bu durum rakiplerim karşısında beni zorluyor, ayrıca zaman da kaybettiriyor. Ancak asla pes etmiyorum" dedi.

'BAŞTA BENİ YADIRGADILAR'

En büyük destekçisinin nişanlısı Enes Maraba olduğunu söyleyen Eminoğlu, "CrossFit'e başladığımda tek kolum olduğu için çevrem ve yakın arkadaşlarım ilk başta beni yadırgadı. Ancak daha sonra başarılı olduğumu görünce fikirlerini değiştirip, tebrik ettiler. Nişanlım Enes, bu süreçte beni çok motive etti. Amacım, daha çok çalışıp, yurt dışında düzenlenen CrossFit Game organizasyonuna katılmak. Kürsüye çıkıp, derece elde etmeyi çok istiyorum. CrossFit maskülen bir spor dalı olarak biliniyor. Ancak bu sporu kadınlar da rahatlıkla yapabiliyor. Benimle aynı durumda olan kadınlara da asla hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti

Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti
Türkiye'yi ağlatan olayda kahreden manzara! Eşi ve çocuklarının yanına mezarı kazıldı

Türkiye'yi ağlatan olayda kahreden manzara
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.