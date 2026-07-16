Haberler

Şanlıurfa'da doğum sonrası annenin ölümüne ilişkin soruşturmada doktor tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitiren Edanur Y. ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor M.Z.D. tutuklandı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitiren kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edanur Y., kentteki özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaştı.

İlk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Edanur Y., Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Edanur Y'nin yakınlarının şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan özel hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor