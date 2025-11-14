Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İran'dan yurda giren iki tırda Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 10 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.