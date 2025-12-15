Haberler

Ağrı'da tırın dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ağrı'da tırın dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen tırın yabancı sürücüsü E.M. tutuklandı. Emniyet ekipleri, arama sırasında dorsenin tabanındaki tahtaları sökerek uyuşturucuyu buldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dorsesinde 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu E.M'nin kullandığı tır ve dorsesinde arama yaptı. Dorsenin tabanındaki tahtaları söken ekipler, 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
