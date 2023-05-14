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Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (8)

Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (8)

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RAHATSIZLANINCA, PUSULALARI İLÇE SEÇİM KURULU'NA AMBULANSLA TESLİM ETTİMardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi'nde sandık görevlisi Erkan Altun, sandığındaki oyların sayımının ardından rahatsızlandı.

RAHATSIZLANINCA, PUSULALARI İLÇE SEÇİM KURULU'NA AMBULANSLA TESLİM ETTİ

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi'nde sandık görevlisi Erkan Altun, sandığındaki oyların sayımının ardından rahatsızlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oy pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine ambulans, oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı'na hareket etti. Altun, pusulaları İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Selim Akkurt'a imza karşılığı teslim ettikten sonra Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel

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