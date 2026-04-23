Doğu Perinçek'ten 23 Nisan Mesajı: "Milli Hakimiyet Devrimi Bayramı'nı Kutluyoruz"

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının "Milli Hakimiyet Devrimi"nin temel adımı olduğunu belirterek, "Türk Milletinin 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Perinçek, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde TBMM'nin açılmasıyla birlikte "Padişah hükümetinin tasfiye edildiğini ve Cumhuriyetin fiilen kurulduğunu" ifade etti.

İstiklal Savaşı'nın ancak milli iradeyi temsil eden bir Meclis ve hükümet önderliğinde başarıya ulaşabileceğini vurgulayan Perinçek, "İstiklal Savaşı, ancak milletin azim ve kararını seferber edecek bir Milli Meclis ve Milli Hükümet önderliğinde başarılabilirdi. 23 Nisan 1920 günü hayata geçirilen tarihi görev budur" dedi.

"Milli hakimiyetin tesis edildiği gün"

Perinçek, TBMM'nin açılışını Türk Devrimi açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, "23 Nisan 1920, Türk Devrimi'nin saltanata fiilen son vererek, iktidar sorununu Milli Hakimiyeti kurarak çözdüğü gündür" ifadelerini kullandı.

Türk Devrimi'nin 106'ncı yıl dönümünde yeni hedeflere işaret eden Perinçek, "Önümüze Devrimi kesin ve sonul zafere ulaştırma görevini koyuyoruz" dedi.

Perinçek, mesajında "Bugün Üretim Devrimini başarmanın ve yükselen Asya uygarlığının önder konumlarında yer almanın eşiğindeyiz" ifadelerine yer vererek, Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedeflerini dile getirdi.

Tarihsel süreçteki devrimci atılımlara dikkat çeken Perinçek, 19. yüzyılın ortalarından bugüne uzanan birikimin Türkiye'ye güç verdiğini belirtti. Perinçek, bu birikimin Türkiye'nin önündeki hedeflere ulaşmasında önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA