Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan iki Filistinli yaralandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, kentin kuzeyindeki Maazi Ceba topluluğuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Filistinlilere taşlarla saldıran İsrailli grubun, 2 kişiyi yaraladığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırganların Filistinlilerin evlerinden birini ateşe verdiği, yangının bölge sakinleri tarafından söndürüldüğü ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının, bölge sakinlerini göçe zorlamak ve üzerlerindeki baskıyı artırmak amacıyla düzenlenen sistematik saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yaklaşık 2 yıldır süren bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.